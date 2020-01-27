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Президент РК призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с МФЦА

27 Января 2020 21:42
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Президент РК призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с МФЦА

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с Международным финансовым центром «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще одно направление (для сотрудничества) - это финансы. Особенно между финансовым центром Астана и крупнейшими финансовыми институтами Эмиратов. Мы постоянно увеличиваем потенциал МФЦА для того, чтобы он стал хабом для Исламских финансовых услуг в регионе Центральной Азии, в котором проживает около 200 млн мусульман», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что МФЦА также будет местом для IPO наших государственных стратегических активов, таких как национальные компании в сфере нефти и газа, железнодорожные компании и телекоммуникационные компании.

«Мы приглашаем наших партнеров участвовать в программе приватизации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, что Президент РК встретился с представителями бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов. Во встрече приняли участие более 80-ти представителей крупного бизнеса ОАЭ, а также бизнесмены из Казахстана и официальные лица. -0-



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Ближний Восток,
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Серик Сабеков

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