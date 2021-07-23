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Президент РК призвал избирателей принять активное участие в выборах сельских акимов

23 Июля 2021 10:29
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Президент РК призвал избирателей принять активное участие в выборах сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал избирателей принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов, которые пройдут в Казахстане 25 июля. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Напомним, 24 мая 2021 года Главой государства были подписаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов сельских акимов.

Предстоящие прямые выборы затронут 2 346 акимов сельских территорий, из которых около 775 будут избраны населением в этом году.

Выдвижение кандидатов продолжалось до 18:00 часов 9 июля, их регистрация была завершена 14 июля в 18:00 по местному времени и сразу же началась агитационная работа. Предвыборная агитация началась после 18:00 часов местного времени 14 июля и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля.

«25 июля состоятся прямые выборы сельских акимов. Инициативу об их проведении Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. Как отмечает Глава государства, предстоящее голосование знаменует собой новый этап политической модернизации, показывает последовательность и эффективность проводимых реформ. В ходе избирательной кампании граждане продемонстрировали высокую активность, глубокую вовлеченность людей в дела государства и общества, солидарную ответственность за настоящее и будущее. Как подчеркивает Президент, «в этом, по сути, состоит истинный гражданский патриотизм». Акимам, которые являются главами местных исполнительных органов, должны сыграть ключевую роль в решении одной из приоритетных задач государства – повышении качества жизни казахстанцев. Касым-Жомарт Токаев призывает жителей сел и городов районного значения принять активное участие в голосовании. Глава государства высказывает уверенность, что все избранные кандидаты будут настоящими профессионалами своего дела и смогут оправдать доверие народа», - написал в свою очередь в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.


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#Президент Казахстана   #Выборы   #Выборы акимов  
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