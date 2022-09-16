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Президент РК: Присоединение Ирана к ШОС усилит региональное взаимодействие

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Сентября 2022, 19:03
Президент РК: Присоединение Ирана к ШОС усилит региональное взаимодействие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил свой визит в Тегеран в июне этого года и отметил, что были даны соответствующие поручения Правительству по реализации достигнутых договоренностей.

В частности, казахстанской стороной подготовлен перечень товаров, которые можно в короткие сроки поставлять в Иран. Также наша страна готова рассмотреть и поддержать аналогичный перечень иранской стороны. Это будет способствовать достижению цели по увеличению двусторонней торговли до 3 млрд долларов.

Глава государства с удовлетворением отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в июне в Тегеране.

В ходе беседы в целях дальнейшего увеличения транзитного грузопотока отмечена важность развития потенциала железнодорожной ветки «Казахстан-Туркменистан-Иран», а также необходимость использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами стран на Каспии.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на значимости укрепления двусторонних связей в области культуры. Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для наших народов.

Президент Казахстана поприветствовал стремление Ирана стать полноправным членом ШОС и высказал уверенность в том, что присоединение исламской республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс ее работе.

Со своей стороны, Президент Ирана подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия наших стран. Ибрахим Раиси выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом дальнейшего тесного взаимодействия.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном и пригласил Ибрахима Раиси посетить нашу страну с ответным визитом.

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Ранее сообщалось, что вчера Глава государства прибыл в Самарканд. В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Сегодня Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.


Фото: akorda.kz







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