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Президент РК принял Высокого представителя Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Сентября 2022, 13:11
Президент РК принял Высокого представителя Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума. Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь Высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

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Фото:akorda.kz



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