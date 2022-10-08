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Президент РК принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 13:41
Президент РК принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН Акана Рахметуллина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего укрепления сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Президент поставил перед Аканом Рахметуллиным ряд конкретных задач, направленных на продолжение активной работы по всем актуальным вопросам повестки дня ООН и выработку новых долгосрочных подходов к взаимодействию с этой универсальной организацией.


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