Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

8 Декабря 2022, 19:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи обсудили вопросы развития судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его Послании народу Казахстана.

Ранее сообщалось, что сегодня на пленарном заседании Сената председателем Верховного суда РК избран Асламбек Мергалиев. Ранее эту должность занимал Жакип Асанов.

Фото: akorda.kz