Президент РК принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аскар Джумадильдаев рассказал Президенту о деятельности Национальной академии наук в течение последних трех месяцев и поделился своими предложениями по развитию отечественной науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.

Глава государства отметил, что все высказанные ученым предложения будут рассмотрены, и соответствующие поручения будут даны Правительству.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны.

Глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.