Президент РК принял вице-премьера – министра финансов Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, находящегося в Нур-Султане для участия в пятом заседании Казахстанско-венгерского Стратегического совета и бизнес-форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.

Приветствуя Михая Варгу, являющегося хорошим другом нашей страны, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь заместитель Премьер-министра – министр финансов Венгрии выразил признательность Главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.

С теплотой вспоминая плодотворную встречу Президента Казахстана с Премьер-министром Венгрии в апреле 2019 года в Нур-Султане, Михай Варга отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период.

Венгерский политик также выразил благодарность Главе нашего государства за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.

По завершении встречи Глава государства наградил Михая Варгу орденом «Достык» II степени в знак признания его вклада в развитие казахстанско-венгерского сотрудничества.