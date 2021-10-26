Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК принял вице-премьера – министра финансов Венгрии

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Октября 2021, 17:56
Президент РК принял вице-премьера – министра финансов Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, находящегося в Нур-Султане для участия в пятом заседании Казахстанско-венгерского Стратегического совета и бизнес-форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.

photo

Приветствуя Михая Варгу, являющегося хорошим другом нашей страны, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь заместитель Премьер-министра – министр финансов Венгрии выразил признательность Главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.

С теплотой вспоминая плодотворную встречу Президента Казахстана с Премьер-министром Венгрии в апреле 2019 года в Нур-Султане, Михай Варга отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период.

photo

Венгерский политик также выразил благодарность Главе нашего государства за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.

photo

По завершении встречи Глава государства наградил Михая Варгу орденом «Достык» II степени в знак признания его вклада в развитие казахстанско-венгерского сотрудничества.


photo


Президент Казахстана   Венгрия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции