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Президент РК принял верительные грамоты у послов ряда государств

14 Ноября 2022, 13:05
Президент РК принял верительные грамоты у послов ряда государств
14 Ноября 2022, 13:05

Президент РК принял верительные грамоты у послов ряда государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 3 государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду, они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

В завершение Президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.


Фото: akorda.kz


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