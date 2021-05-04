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Президент РК принял Уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Мая 2021, 19:20
Президент РК принял Уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой офисом Омбудсмена правозащитной деятельности, в том числе принятых по его поручению важных решениях, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий защиты прав человека и гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Акорды..

Эльвира Азимова сообщила Президенту о принимаемых на законодательном и исполнительном уровнях мерах по защите прав женщин, детей и инвалидов.

В ходе беседы были рассмотрены предложения по расширению поддержки неправительственных организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, продолжению политики гуманизации уголовного законодательства, а также привлечению Уполномоченного и представителей гражданского общества к законотворческому процессу в области прав человека.

В контексте решения о принятии закона об Омбудсмене был обсужден вопрос предоставления государственной поддержки институту Уполномоченного и укрепления его потенциала на уровне регионов.

Президент отметил важность продолжения деятельности созданного в 2014 году Национального превентивного механизма по предупреждению пыток и жестокого обращения как одного из видов общественного контроля при непосредственном участии граждан. Глава государства подчеркнул необходимость содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и поручил принять необходимые меры в рамках разработанного Правительством проекта закона об общественном контроле.


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