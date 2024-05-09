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    19:46, 08 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате

    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, передает агентство Kazinform.

    В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Премьер-министр Республики Армения – Председатель ВЕЭС Никол Пашинян, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

    Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

    Теги:
    Армения Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Бакытжан Сагинтаев ЕАЭС Россия Беларусь
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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