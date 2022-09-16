Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в узком составе

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в узком составе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности. Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе. Также на заседании выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу.

В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.



























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