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Президент РК принял участие в торжественном собрании по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана

15 Декабря 2021 18:31
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Президент РК принял участие в торжественном собрании по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости нашего государства, которое состоялось в Театре оперы и балета «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Поздравив всех казахстанцев с юбилеем Независимости, Глава государства обратился с речью к присутствовавшим в зале.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на значимых вехах многовековой истории казахской государственности, важнейших достижениях Казахстана в социально-экономической, внешнеполитической, культурной, научной сферах. Особо были отмечены выдающиеся заслуги Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в построении суверенного Казахстана.

– Тридцать лет Независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа. Поэтому от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства Независимого Казахстана, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем соотечественникам, внесшим вклад в становление суверенного Казахстана.

– Успехам нашей страны сопричастны представители всех отраслей и профессий, все наши граждане. Укрепление Независимости – это конкретные дела, приносящие пользу стране. Благодаря вашему созидательному труду Казахстан достиг больших высот. В этот знаменательный момент выражаю признательность всему народу за вклад в укрепление нашей Независимости, – сказал он.

Говоря о планах на предстоящий период, Президент обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны.

– Теперь же перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью. Государство в своих действиях всегда будет опираться на ответственных граждан, целенаправленно развивая конструктивный диалог и сотрудничество внутри общества. Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка. В предстоящем десятилетии ключевым приоритетом государственной политики будет улучшение экологии. Казахстан усилит всестороннее внедрение цифровых технологий. Нам нужно и дальше укреплять в обществе дух и практику предпринимательства, не словами, но делами подтверждать реноме нации созидателей, – сказал Глава государства.

По завершении своего выступления Касым-Жомарт Токаев предоставил слово Первому Президенту — Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт.


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#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #Акорда   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости РК
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