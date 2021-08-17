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Президент РК принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До

17 Августа 2021 10:18
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Президент РК принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства в своем выступлении назвал передачу останков национального героя Кореи генерала Хон Бом До проявлением искреннего уважения Казахстана к корейскому народу

– Такие события имеют особое историческое значение. И казахи, и корейцы прекрасно понимают значение независимости. Хон Бом До - уникальная личность, борец за освобождение Кореи. Настоящий герой, подлинный патриот. Судьба распорядилась так, что последние годы жизни генерал провел на казахской земле. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, подвиг героя не забыт. Его хорошо знает и наш народ. В Кызылорде воздвигнут мемориал в честь Хон Бом До. В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения героя. Ассамблея народа Казахстана провела специальную конференцию, приуроченную к этой дате. Имя генерала навсегда сохранится в памяти казахского народа. Государство будет заботиться о его мемориале, — сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в свое время многие представители корейской национальности были переселены в Казахстан, среди них такие известные личности, как Ге Бон У, Цай Ден Хак, Ким Ман Сам.

– Наш народ приютил всех ссыльных корейцев. Они нашли кров на казахской земле и стали нашими соотечественниками. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы каждый этнос не отрывался от своих корней, сохранял язык и ментальность. Корейская диаспора тоже обладает всеми этими возможностями. У нас действует Ассоциация корейцев Казахстана, функционируют корейские культурные центры и корейский театр. Также выпускается газета на корейском языке. Наши корейские братья успешно трудятся во многих сферах, внося значительные вклад в развитие экономики. Корейцы, проживающие в Казахстане, активно участвуют в укреплении отношений между нашими странами. Уверен, наше сотрудничество в будущем будет крепнуть в духе дружбы, - подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана передал Президенту Мун Чжэ Ину шкатулку с землей с места захоронения Хом Бом До и другие памятные предметы, связанные с его биографией.

В завершение церемонии Президент Республики Корея Мун Чже Ин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и заявил о том, что национальному герою Хон Бом До присуждена государственная награда.


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#Президент Казахстана  
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