Президент РК принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией «Акорда» состоялась церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе церемонии начальник Почетного караула отдал рапорт Президенту. Затем был поднят Государственный флаг, прозвучал Государственный гимн.

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Церемония поднятия Государственного флага также состоится во всех регионах страны.

Фото: t.me/bort_01















