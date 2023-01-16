Президент РК принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»

16 Января 2023, 15:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии также приняли участие Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Анголы Жуан Лоренсу, министр иностранных дел Египта, президент 27-й сессии Конференции ООН по изменению климата COP27 Самих Шукри, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.

В рамках саммита ожидается выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

ADSW 2023 – это глобальная инициатива, продвигаемая ОАЭ для поддержки международных усилий процесса устойчивого развития.

Саммит в Абу-Даби – первый в этом году международный форум, который посвящен широкому кругу важнейших тем, включая продовольственную и водную безопасность, доступ к энергии, декарбонизацию промышленности, здоровье и адаптацию к климату.

Цель мероприятия – сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений.

На ADSW 2023 впервые состоится Саммит по зеленому водороду, на котором будет подчеркнут его потенциал в деле декарбонизации ключевых отраслей экономики.

В рамках саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» состоялась церемония вручения премии Zayed Sustainability Prize.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награду школе Fundacion Bios Terrae - ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка).

Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития.

Награда была учреждена на Всемирном саммите «Энергии будущего» в 2008 году в знак признания гуманитарного наследия Первого президента Объединенных Арабских Эмиратов покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна.

Премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды.

С 2009 года обладателями премии стали 96 лауреатов со всего мира. Приз включает денежные средства в сумме 3 млн долларов США.

На соискание премии 2023 года поступило 4 538 заявок из 152 стран, из них в финал вышли 30 лучших проектов.

Фото: akorda.kz