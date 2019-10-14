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Президент РК принял старшего министра – министра координатора по вопросам нацбезопасности Сингапура

14 Октября 2019 19:24
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Президент РК принял старшего министра – министра координатора по вопросам нацбезопасности Сингапура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял старшего министра – министра координатора по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хина,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром, а также взаимодействие в сфере цифровизации.

Отметив дружественный характер двусторонних отношений, Касым-Жомарт Токаев рассказал о продуктивных переговорах с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном на полях саммита ВЕЭС в Ереване в октябре текущего года. Кроме того, Глава государства передал слова приветствия Президенту Сингапура Халиме Якоб.

«Я хорошо знаком с Президентом Сингапура еще со времени, когда мы оба являлись спикерами парламентов наших стран. Я очень рад, что она впоследствии стала Главой государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


В свою очередь Тео Чи Хин высказал наилучшие пожелания Касым-Жомарту Токаеву от имени Президента и Премьер-министра Сингапура, а также подчеркнул намерение своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.


В завершение встречи сингапурский министр вручил Главе государства приглашение Президента Халимы Якоб посетить Сингапур с визитом.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана,
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