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Президент РК принял спецпредставителя Правительства КНР по делам стран Евразии

30 Декабря 2021 15:30
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Президент РК принял спецпредставителя Правительства КНР по делам стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

Приветствуя Ли Хуэя, Глава государства отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между странами в период его работы в качестве посла КНР в Казахстане. Президент подчеркнул успешное взаимодействие, в том числе в рамках подписанной совместной Декларации о вечном сотрудничестве и развитии стратегического партнерства в ходе своего государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года.

«Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный характер. Показательно, что несмотря на все трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Полагаю, что и в следующем году, как в прочем и в последующие годы, торговля между нашими странами будет успешно развиваться», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал положительную оценку IV Китайской международной выставке импортных товаров, состоявшейся в ноябре текущего года, где он выступил с видеообращением. Также была подчеркнута важность дальнейшей работы по расширению объемов и улучшения структуры двусторонней торговли.

Передав слова приветствия и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Касым-Жомарт Токаев отметил, что ожидает его с государственным визитом в Казахстане в предстоящем году. Надлежащие сроки этого очень важного мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам.

Выразив признательность за возможность встречи накануне Нового года, Ли Хуэй поздравил Президента с предстоящей 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР. По словам специального представителя, за этот период Казахстан под мудрым руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева достиг значительных успехов и в настоящее время под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает динамично развиваться в экономике и других областях.

«За 30 лет Независимости Казахстан добился больших результатов в своем развитии. Сейчас Ваша страна стала авторитетным государством, к которому с большим уважением относится весь мир. Что касается китайско-казахских отношений, за 30 лет мы достигли огромных успехов в процессе развития нашего дружественного и стратегического взаимодействия. Мы гордимся достигнутыми результатами нашего сотрудничества. Это первое 30-летие, а в будущем мы и далее будем совместно, «рука об руку» расширять и укреплять нашу традиционную дружбу и стратегическое партнерство», – подчеркнул специальный представитель Правительства КНР.

Китайский дипломат передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

В завершение встречи Глава государства наградил Ли Хуэя орденом «Достык» II степени за вклад в укрепление взаимовыгодного казахско-китайского сотрудничества, а также в ознаменование 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.


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#Президент Казахстана   #Китай  
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