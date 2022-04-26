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15:38, 26 Апрель 2022 | GMT +6
ПРЕЗИДЕНТ РК ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СЛОЖИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ AMANAT
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Теги:
Президент Казахстана
Президент
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