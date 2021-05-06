Президент РК принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнёрства с Кыргызской Республикой, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. В соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки. Правительство приступило к выполнению поручения Главы государства», - проинформировал Берик Уали.