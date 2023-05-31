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Президент РК принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Мая 2023, 17:20
Президент РК принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент был проинформирован о деятельности Национальной академии наук и планах на предстоящий период. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы научной сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Академия в своем новом статусе должна сыграть ключевую роль в развитии отечественной науки.

По словам Главы государства, необходимо применять новые подходы к развитию науки с акцентом на усиление взаимосвязи научно-технологической и экономической политики государства.

Президент подчеркнул, что государством создаются необходимые условия для развития отечественной науки. Действует Национальный совет по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, в том числе существенно выросли объемы и улучшены механизмы финансирования исследований. В этом контексте Глава государства, отметил актуальность и востребованность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в реальных секторах экономики.

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Касым-Жомарт Токаев поставил перед президентом Академии ряд конкретных задач по широкому привлечению талантливых молодых ученых в научную среду.

Президент напомнил о том, что научная интеллигенция вносит большой вклад в развитие страны и пожелал Кунсулу Закарье успехов в ее ответственной работе.


Президент Казахстана   Наука   Акорда   Технологии   Токаев Касым-Жомарт  
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