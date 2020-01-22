Президент РК принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Талгат Донаков доложил Президенту об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2019 год.

Глава государства был проинформирован о состоянии судебного корпуса страны, принятых мерах по ужесточению отбора судей и формированию судейского кадрового резерва.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Талгату Донакову ряд конкретных поручений.



