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Президент РК принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова
22 Января 2020 15:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Талгат Донаков доложил Президенту об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2019 год.
Глава государства был проинформирован о состоянии судебного корпуса страны, принятых мерах по ужесточению отбора судей и формированию судейского кадрового резерва.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Талгату Донакову ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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