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Президент РК принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2022, 15:35
Президент РК принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован о состоянии судебной системы и актуальных вопросах отправления правосудия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По данным Жакипа Асанова, в 2021 году из 1,2 миллиона решений районных судов вышестоящими инстанциями отменены и изменены 17 тысяч или 1,4 %

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы административных судов, которые начали свою деятельность с 1 июля 2021 года. За полгода в суды поступило 14 тысяч исков. Государственные органы проиграли каждое второе дело, тогда как раньше в их пользу выносилось 85% вердиктов.

Президенту также рассказали о развитии альтернативных способов разрешения споров. Совместно с акиматами на местах созданы центры внесудебной медиации. Суды помогают в поиске компромиссных решений. Если раньше стороны мирились лишь по 3 % дел, то сейчас – по 34 %.

Председатель Верховного суда доложил, что меняется ситуация и в сфере уголовного правосудия. По его словам, в судах искореняется обвинительный уклон. За последние 4 года оправданных по тяжким и особо тяжким деяниям стало больше в 7 раз (с 20-30 до 200 в год).

По итогам встречи Глава государства определил ряд задач, которые предстоит реализовать в рамках модернизации судебных органов.


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