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Президент РК принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Октября 2022, 18:26
Президент РК принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали о работе Сената по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту также представили информацию о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период. Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы Палаты является обеспечение реализации поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.

В ходе встречи Президент страны дал поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.

Ранее сообщалось, что проект закона об амнистии рассмотрели в Сенате. Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Фото: akorda.kz


Президент Казахстана   Сенат   Маулен Ашимбаев   Токаев Касым-Жомарт  
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