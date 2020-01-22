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Президент РК принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева

22 Января 2020 11:36
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Президент РК принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности палаты в этой сфере.

Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.
Руководитель НПП доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
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