Президент РК принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности палаты в этой сфере.
Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.
Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.
В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.
Руководитель НПП доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.
- Глава государства проведет расширенное заседание Правительства
- Букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки
- В Костанайской области вырос уровень средней зарплаты
- Бахыт Султанов предложил Франции 85 казахстанских товаров для экспорта на 1,5 млрд долларов
- Казахстанские операторы нарастили доходы от услуг сотовой связи
- 175-летие Абая: праздничное мероприятие с участием Президента РК и Елбасы стартовало в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана