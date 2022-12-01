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Президент РК принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна

1 Декабря 2022, 17:12
Президент РК принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна «Roche Holding AG» Кристофа Франца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи Президент был проинформирован о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов. Соответствующее соглашение сегодня было подписано между Министерством здравоохранения Казахстана и компанией «Roche Holding AG». Кристоф Франц сообщил Президенту об осуществляемой совместно с Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии разработке инновационных методов выявления раковых заболеваний. Также в следующем году при поддержке компании на базе Школы медицины Назарбаев Университета планируется создание тренинг-центра лабораторной диагностики по повышению квалификации местных специалистов. Собеседники также обстоятельно обсудили вопросы развития медицинской науки в Казахстане.


Фото: akorda.kz


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