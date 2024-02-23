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    19:02, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Президент поручил QazaqGaz обеспечить стабильные поставки газа на внутренний рынок

    Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова
    Фото: Акорда

    Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет по итогам работы национальной компании за 2023 год, а также ознакомился с планами на предстоящий период.

    Президенту было доложено о ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов, новых направлениях переработки кашаганского газа, а также о привлечении инвестиций в газовую отрасль в размере 12 млрд долларов.

    Как сообщил Санжар Жаркешов, группой компаний QazaqGaz построены и введены в эксплуатацию крупные газопроводы на сумму свыше 400 млрд тенге, которые имеют социальное и экономическое значение для развития регионов.

    Глава государства был проинформирован о работе по газификации страны: в 11 регионах страны к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 213 тысяч человек. Также за прошлый год компания субсидировала цены на газ для внутреннего рынка на 175 млрд тенге. Вместе с тем АО «НК «QazaqGaz» в полном объеме исполняет свои обязательства по экспорту и транзиту природного газа.

    Кроме того, Президенту была представлена информации о введении в эксплуатацию нового газового месторождения Анабай, а также о работах по развитию ресурсной базы газа. Благодаря принятым мерам объем поставок газа на внутренний рынок Казахстана увеличился на 19%.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что при прохождении пиковых нагрузок на газотранспортную систему в период аномально низких температур национальная компания в полном объеме удовлетворила потребности внутреннего рынка и обеспечила бесперебойное газоснабжение жителей страны.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на комплексное развитие газовой отрасли, в том числе стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, расширение ресурсной базы, решение системных проблем отрасли и улучшение ее инвестиционной привлекательности.

    Теги:
    QazaqGaz Акорда Токаев Касым-Жомарт Газификация
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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