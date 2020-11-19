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Президент РК принял председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»

19 Ноября 2020, 18:48
Президент РК принял председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности» Ахметкала Медеу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных направлениях деятельности и приоритетах дальнейшего развития научного учреждения.

В частности, Ахметкал Медеу подробно рассказал Президенту об исследованиях института в области водной безопасности, природных опасностей, экологии и картографии.

Глава государства отметил актуальность изучения вопросов водной безопасности с акцентом на поиск путей решения проблем, связанных с Аральским морем, реками Сырдарья и Урал, а также рядом других водных объектов.


Президент Казахстана   Наука   Экология   Акорда   Безопасность  
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