Президент РК принял председателя Национального банка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства был проинформирован о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.
Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год.
Галымжан Пирматов представил видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.
После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
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