+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК принял председателя Национального банка

16 Февраля 2022 14:37
Поделиться:
Президент РК принял председателя Национального банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Глава государства принял Умирзака Шукеева
В январе годовая инфляция ускорилась - Нацбанк РК Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции

Глава государства был проинформирован о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.

Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год.

Галымжан Пирматов представил видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.

После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Нацбанк Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства принял Умирзака Шукеева
В январе годовая инфляция ускорилась - Нацбанк РК
Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Назначен новый заместитель акима Алматы
6 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Читайте также
Темпы роста цен на непродовольственные товары в январе сохранились на прежнем уровне – Нацбанк РК
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Назначен новый заместитель акима Алматы
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив