Президент РК принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую устойчивость в условиях текущих вызовов. Этому способствует активный политический диалог на уровне глав государств, а также скоординированная работа правительств.

Главным ориентиром комплексного укрепления двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал договоренности, достигнутые по итогам его официального визита в Таджикистан.

Президент отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.

Касым-Жомарт Токаев передал добрые пожелания Президенту Эмомали Рахмону и слова благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе.