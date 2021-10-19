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Президент РК принял Председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Октября 2021, 13:38
Президент РК принял Председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Абдаллу Аль аш-Шейха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент назвал Эр-Рияд надежным партнером Казахстана в мусульманском мире. Глава государства напомнил, что Саудовская Аравия стала одним из первых арабских государств, признавших суверенитет Казахстана.

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– Мы поддерживаем постоянные связи с саудовским руководством. В августе в ходе телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом мы достигли ряда важных договоренностей. В сентябре я провел встречу с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом. Уверен, что эти контакты придадут новый импульс сотрудничеству между двумя странами, – сказал Глава государства.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев призвал саудовские компании с учетом их опыта и ситуации на мировом рынке активно участвовать в проектах в Казахстане.

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Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии поблагодарил Президента Казахстана за прием и отметил содержательный характер своего визита.

– Я рад посетить братский и дружественный Казахстан. Мы провели ряд плодотворных встреч на парламентском уровне. Эти контакты служат делу сближения наших стран. Считаю, что такие визиты играют важную роль в реализации решений, достигнутых на уровне глав государств, – сказал он.

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По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Абдулле Аль аш-Шейху орден «Достык» ІI степени.


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