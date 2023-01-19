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Президент РК принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева

19 Января 2023, 19:28
Президент РК принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Комитета национальной безопасности за 2022 год и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ермек Сагимбаев доложил, что в истекшем году исполнено поручение Президента о реформировании и активизации работы спецслужбы. Велась превентивная работа по снижению террористических угроз. На стадии подготовки предотвращены 3 теракта. Нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки в период внеочередных президентских выборов. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц. Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму.

Глава государства был проинформирован, что совместно с правоохранительными органами существенно оздоровлена криминогенная ситуация. Нейтрализованы 15 особо опасных организованных преступных группировок, задержаны 56 их лидеров и активных участников. Из незаконного оборота изъято более 1 100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.

Проведено 130 антинаркотических операций, изъято 1,3 тонны различных видов наркотиков. Нейтрализовано 96 международных и региональных наркоканалов. Ликвидировано 28 лабораторий по производству синтетических наркотиков. Пресечены 32 канала незаконной миграции, в отношении их организаторов возбуждено 12 уголовных дел.

Реализован комплекс мер по укреплению системы защиты государственных секретов. Техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2 954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

Задержано 15 603 нарушителя государственной границы. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты, золота и других товаров на сумму 21,9 млрд тенге.

По итогам встречи Главой государства дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.


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