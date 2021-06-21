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    17:36, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент РК принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке социально значимых продуктовых товаров.

    Президенту была представлена информация о развитии биржевой торговли в Казахстане, ценовой ситуации на рынках стройматериалов, жилья, горюче-смазочных материалов, а также о стабилизации обстановки на рынке подъездных путей.

    Серик Жумангарин доложил об исполнении поручения Главы государства по анализу деятельности государственных и частных операторов и представил предложения по оптимизации действующих структур с ожидаемым экономическим эффектом на сумму 3,5 млрд тенге.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с мерами антимонопольного реагирования на рынках фармацевтики, строительства автодорог, в здравоохранении. Руководитель профильного ведомства рассказал о принимаемых совместно с Министерством сельского хозяйства мерах по устранению ограничений развития конкуренции, а также о ходе разработки национального проекта и законопроекта по развитию конкуренции.

    Президент поручил принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары. В частности, Касым-Жомарт Токаев считает необходимым увеличить производство основных продуктов питания, обеспечить доступность мер господдержки для отечественных товаропроизводителей и оказать поддержку социально уязвимым слоям населения.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Экономика
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