Президент РК принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке социально значимых продуктовых товаров.

Президенту была представлена информация о развитии биржевой торговли в Казахстане, ценовой ситуации на рынках стройматериалов, жилья, горюче-смазочных материалов, а также о стабилизации обстановки на рынке подъездных путей.

Серик Жумангарин доложил об исполнении поручения Главы государства по анализу деятельности государственных и частных операторов и представил предложения по оптимизации действующих структур с ожидаемым экономическим эффектом на сумму 3,5 млрд тенге.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с мерами антимонопольного реагирования на рынках фармацевтики, строительства автодорог, в здравоохранении. Руководитель профильного ведомства рассказал о принимаемых совместно с Министерством сельского хозяйства мерах по устранению ограничений развития конкуренции, а также о ходе разработки национального проекта и законопроекта по развитию конкуренции.

Президент поручил принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары. В частности, Касым-Жомарт Токаев считает необходимым увеличить производство основных продуктов питания, обеспечить доступность мер господдержки для отечественных товаропроизводителей и оказать поддержку социально уязвимым слоям населения.