Президент РК принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых Агентством. С начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе Агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

Президенту доложили о планах по реализации его поручений, которые даны в Послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов. Агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

По итогам встречи Глава государства дал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

Фото: akorda.kz