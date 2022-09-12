Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Президент РК принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Сентября 2022, 17:20
Президент РК принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых Агентством. С начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе Агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

Президенту доложили о планах по реализации его поручений, которые даны в Послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов. Агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

По итогам встречи Глава государства дал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.


Фото: akorda.kz


Президент Казахстана   Акорда   Другие государственные органы   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки