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Президент РК принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

8 Февраля 2021, 17:41
Президент РК принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено об итогах развития финансового рынка Казахстана в 2020 году и основных приоритетах работы Агентства на 2021 год.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что по итогам 2020 года кредитование экономики увеличилось на 5,5 % и составило 14,6 трлн тенге. Несмотря на кризис, объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 7,1 % - до 4,2 трлн тенге, в том числе благодаря расширению государственных программ поддержки бизнеса. По поручению Президента был реализован механизм субсидирования процентных ставок до 6 % годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

Мадина Абылкасымова рассказала о введении с 1 января этого года лицензирования деятельности всех микрофинансовых организаций, включая ломбарды и компании онлайн-кредитования, что позволит обеспечить их подотчетность, транспарентность и ответственность.

В рамках реализации поручений Главы государства приняты регуляторные меры по снижению долговой нагрузки населения. В этом году будут введены механизмы реабилитации заемщиков - физических лиц и регулирования предельных ставок вознаграждения по кредитам, усилен досудебный порядок урегулирования проблемной задолженности.

С 2021 года гражданам также предоставлена возможность передавать часть пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям, а банкам предоставлено право оказывать полный спектр брокерских услуг, что расширит инвестиционные возможности для населения. В целях дальнейшего развития страхового и фондового рынка разработан комплексный законопроект.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость обеспечения стабильности банковского сектора. Председатель Агентства доложила о принятых мерах по оздоровлению отдельных банков и реализации надзорных планов по результатам оценки качества активов (AQR). Уровень просроченных кредитов по банковской системе снизился с 8,1 % до 6,8 % в 2020 году. В рамках риск-ориентированного надзора с 2021 года AQR и надзорное стресс-тестирование банковcкого сектора становятся неотъемлемой частью надзорного процесса.

По итогам встречи Президент поставил перед Агентством ряд задач по обеспечению финансовой стабильности, внедрению риск-ориентированного надзора во всех секторах финансового рынка, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, а также развитию фондового рынка. Глава государства указал на необходимость обеспечения роста кредитования экономики для преодоления последствий экономического кризиса.


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