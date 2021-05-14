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    16:04, 14 Май 2021 | GMT +6

    Президент РК принял министра внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, прибывшего в Нур-Султан с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя финского министра, Глава государства отметил важное место Суоми во внешней политике Казахстана.

    «Финляндия является крупнейшим источником инвестиций в Казахстан среди стран Северной Европы. Мы высоко ценим активное всестороннее сотрудничество между нашими дружественными народами», – сказал Президент.


    Глава государства высказался в пользу поддержания регулярного политического диалога на высшем и высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту Финляндии Саули Ниинистё и возобновил приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.


    В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Главу государства за возможность встречи, отметив, что свой первый зарубежный визит с момента начала пандемии COVID-19 он наносит именно в Казахстан. Он также передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия от Президента Финляндии.

    «Между нашими странами прекрасные двусторонние отношения. Независимости Финляндии более 100 лет, а Казахстана – 30 лет. Мы надеемся, что по окончании пандемии начнется новый этап двусторонних отношений. Казахстан и Финляндия имеют большой потенциал для наращивания политического диалога. Хотел бы также подчеркнуть важность развития взаимной торговли и привлечения инвестиций», – отметил финский министр.

    В числе приоритетных сфер для реализации совместных проектов Глава государства назвал зеленые технологии и телекоммуникационную отрасль. Президент указал на готовность нашей страны предоставить особые преференции для зарубежных инвесторов и трансферта финских технологий.

    Вилле Скиннари заявил о хороших перспективах взаимодействия по линии Европейского Союза, приветствовал практические меры Казахстана по борьбе с изменением климата, развитию сельского хозяйства, продовольственного сектора, цифровизации и кибербезопасности. По словам министра, финская сторона готова к деловому взаимодействию в этих сферах.


    В этой связи была подчеркнута важность активизации работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ее четырех профильных рабочих групп в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

    В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. Был отмечен большой потенциал кооперации по линии официальной помощи развитию, решения экологических проблем Центральной Азии, укрепления безопасности и стабильности в Афганистане.


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