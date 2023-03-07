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Президент РК принял министра культуры и спорта Асхата Оралова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Марта 2023, 15:02
Президент РК принял министра культуры и спорта Асхата Оралова Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали об исполнении данных им поручений. В ходе встречи также были представлены инициативы министерства, направленные на развитие культуры, спорта и индустрии туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал информацию о строительстве Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области, которую планируют сдать в эксплуатацию в этом году. Всего до 2025 года будет построено 113 спортивных объектов. Кроме того, министр рассказал о проекте Концепции развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы.

Также было доложено о подготовке казахстанских спортсменов к предстоящим летним Азиатским и Олимпийским играм и об организации намеченных на 2024 год V Всемирных игр кочевников в нашей стране.

По поручению Главы государства до 2025 года поэтапно будет увеличена заработная плата работников организаций культуры и архивов.

Министерство планирует увеличить число театральных постановок отечественных авторов и производство казахстанских фильмов. В этом году впервые будет присуждена литературная премия для молодых писателей и поэтов. Идет проработка вопроса по присвоению 7 республиканским организациям культуры статуса «национальный».

Как сообщил Асхат Оралов, в целях развития сферы туризма были упрощены требования к туроператорам для участия в программе Kids Go Free. Также планируется введение туристического кэшбека для казахстанцев.

Глава государства поручил принять меры по дальнейшему стимулированию внутреннего и въездного туризма, привлечению инвестиций. Он отметил необходимость поддержки массового спорта и обеспечения доступности спортивной инфраструктуры. Президент акцентировал внимание на важности создания условий для развития культуры, конкурентоспособной на мировом уровне, и формирования базы креативных индустрий в стране.


Президент Казахстана   Культура   Акорда   Минкультуры   Токаев Касым-Жомарт  
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