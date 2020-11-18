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Президент РК принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Ноября 2020, 13:55
Президент РК принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву доложили о реализации стратегии информационной работы, а также о ходе осуществления задач, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Аида Балаева проинформировала Главу государства по вопросам развития гражданского общества и практическим мерам, направленным на исполнение поручений руководства страны в этой сфере.

В завершение встречи Президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.


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