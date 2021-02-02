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Президент РК принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Февраля 2021, 18:54
Президент РК принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов об основных направлениях работы ведомства за 2020 год, а также о приоритетах деятельности на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Магзум Мирзагалиев рассказал Главе государства о перспективах обеспечения водой в наступающий вегетационный период. По словам министра, наша страна вступила в маловодный цикл в связи с низкими показателями снегозапасов. В данном контексте Президент указал на важность работы по цифровизации водных каналов. В течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о начале реализации Программы развития рыбной отрасли до 2030 года. Как сообщил Магзум Мирзагалиев, в течение 10 лет ожидается увеличение производства рыбы с 9 тысяч до 270 тысяч тонн.

Кроме того, Главе государства доложили о состоянии геологоразведки, экологического туризма и национальных парков.

В завершение Президент дал министру экологии, геологии и природных ресурсов ряд конкретных поручений.

Напомним, ранее Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции.


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