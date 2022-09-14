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Президент РК принял Исполнительного вице-председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Сентября 2022, 14:27
Президент РК принял Исполнительного вице-председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Исполнительного вице-председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольма Хонлайна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства и руководитель крупнейшей американской еврейской организации обсудили вопросы углубления глобального диалога религий и культур.

Президент поблагодарил гостя за активное участие в работе форума и отметил важность сохранения традиционных устоев общества. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что это достижимо для всех конфессий, которые постоянно укрепляют веру и духовность людей.

В свою очередь Малькольм Хонлайн отметил актуальность проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий и вклад форума в продвижение межрелигиозного согласия.


Фото:akorda.kz

Президент Казахстана   США   Съезд лидеров мировых религий  
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