13 Июня 2022 17:24

Президент РК принял главу Группы компаний Yildirim Holding

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял президента и генерального директора Группы компаний Yildirim Holding Роберта Юкселя Йылдырыма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда совместных инвестиционных проектов в химической промышленности.

Роберт Юксель Йылдырым проинформировал Главу государства о ходе строительства завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе Жамбылской области на сумму 400 млн долларов.

Кроме того, турецкий бизнесмен рассказал о реализации инвестиционного проекта по добыче и производству хромового концентрата на месторождении «Восход» в Актюбинской области, а также совместной работе с АО «Казгеология» по разведке твердых полезных ископаемых в ряде регионов страны.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с Турцией и выразил поддержку инвестиционной деятельности компании в Казахстане.