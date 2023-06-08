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Президент РК принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 18:47
Президент РК принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

Глава государства был проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 миллиарда кубометров на Карачаганаке.

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что компания Eni является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, отметив ее вклад в разработку крупнейших месторождений нашей страны.

В присутствии Главы государства было подписано Соглашение о принципах между Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в городе Жанаозене Мангистауской области Республики Казахстан.

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