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    16:54, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент РК принимает участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    Началось выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства выразил уверенность, сегодняшний саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества.

    «Отрадно, что формат консультативных встреч оказался не просто жизнеспособным, а превратился в реально действенную площадку с огромными перспективами. Этому способствует активный и доверительный политический диалог, который позволяет в конструктивном ключе решать буквально любые вопросы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.

    «За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов. Убежден, что это не предел. У наших стран имеется огромный потенциал для дальнейшего развития торговли», - отметил Президент.

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