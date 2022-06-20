Президент РК примет участие во втором Катарском экономическом форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Завтра, 21 июня Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», который пройдет в городе Доха.

23 июня Глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами «, - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-служба Акорды уже публиковала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента.