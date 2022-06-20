Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Президент РК примет участие во втором Катарском экономическом форуме

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2022, 18:10
Президент РК примет участие во втором Катарском экономическом форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Завтра, 21 июня Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», который пройдет в городе Доха.

23 июня Глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами «, - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-служба Акорды уже публиковала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Экономика   Ближний Восток   Политика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной