15:06, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
Президент РК примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 15 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил на совей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«15 октября 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет под председательством Республики Беларусь в формате видеоконференцсвязи.
Лидеры стран СНГ обсудят состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках Содружества. Необходимо отметить, что в 2022 году председательство в СНГ переходит к Казахстану», - написал Берик Уали.