Президент РК примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 15 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил на совей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«15 октября 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет под председательством Республики Беларусь в формате видеоконференцсвязи.

Лидеры стран СНГ обсудят состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках Содружества. Необходимо отметить, что в 2022 году председательство в СНГ переходит к Казахстану», - написал Берик Уали.



