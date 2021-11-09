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Президент РК примет участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле

9 Ноября 2021 17:03
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Президент РК примет участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Ожидается, что в рамках визита Глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

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