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Президент РК примет участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле
9 Ноября 2021 17:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.
Ожидается, что в рамках визита Глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
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