Президент РК примет участие в VI заседании Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия планируется обсудить ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений Президента, а также рассмотреть предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития. Заседание пройдет в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов.

Пресс-служба Президента организует прямую трансляцию заседания НСОД на своей странице AkordaPress в социальной сети Facebook с 15:00 часов.