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    12:55, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК примет участие в международной конференции «Цели Парижского соглашения и пути достижения углеродного нейтралитета Казахстана»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в международной конференции «Цели Парижского соглашения и пути достижения углеродного нейтралитета Казахстана», которая состоится в Нур-Султане 13 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook-аккаунт пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    Цель мероприятия - обсуждение казахстанских путей достижения углеродного нейтралитета к 2060 году, приоритетов экономических и социальных возможностей и важности потратить значительные средства для перехода к углеродному нейтралитету.

    В конференции примут участие высшие чиновники, международные эксперты, бизнес и гражданское общество, финансовые институты, партнеры по развитию и представители СМИ.


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