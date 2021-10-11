Президент РК примет участие в международной конференции «Цели Парижского соглашения и пути достижения углеродного нейтралитета Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в международной конференции «Цели Парижского соглашения и пути достижения углеродного нейтралитета Казахстана», которая состоится в Нур-Султане 13 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook-аккаунт пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Цель мероприятия - обсуждение казахстанских путей достижения углеродного нейтралитета к 2060 году, приоритетов экономических и социальных возможностей и важности потратить значительные средства для перехода к углеродному нейтралитету.

В конференции примут участие высшие чиновники, международные эксперты, бизнес и гражданское общество, финансовые институты, партнеры по развитию и представители СМИ.