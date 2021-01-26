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    13:35, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Президент РК пригрозил закрытием неработающих СЭЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК пригрозил закрыть неработающие специальные экономические зоны (СЭЗ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Яркий пример низкой эффективности - наши свободные экономические зоны. Об этом я уже говорил, но вынужден повторять. Сегодня действует 13 СЭЗ. В прошлом году хотели создать еще два СЭЗ. По каждой из СЭЗ нам нужно провести анализ целесообразности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства подчеркнул, что некоторым акимам стоит опасаться за свои СЭЗ.

    «Акимы, не занимающиеся развитием СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем эти СЭЗ и не будем тратить на них бюджетные деньги. Эту проблему нам нужно будет решить в самое ближайшее время. Нужно провести очень серьезный анализ», - подчеркнул Президент.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Главная Общество Экономика
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