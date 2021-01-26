Президент РК пригрозил закрытием неработающих СЭЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК пригрозил закрыть неработающие специальные экономические зоны (СЭЗ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Яркий пример низкой эффективности - наши свободные экономические зоны. Об этом я уже говорил, но вынужден повторять. Сегодня действует 13 СЭЗ. В прошлом году хотели создать еще два СЭЗ. По каждой из СЭЗ нам нужно провести анализ целесообразности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства подчеркнул, что некоторым акимам стоит опасаться за свои СЭЗ.

«Акимы, не занимающиеся развитием СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем эти СЭЗ и не будем тратить на них бюджетные деньги. Эту проблему нам нужно будет решить в самое ближайшее время. Нужно провести очень серьезный анализ», - подчеркнул Президент.





Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.