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Президент РК пригласил инвесткорпорацию Дубая участвовать в программе приватизации
28 Января 2020 19:43
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ -Глава государства встретился с исполнительным директором Инвестиционной корпорации Дубая Мухаммедом аш-Шайбани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеГлава государства встретился с Правителем Дубая шейхом Мухаммедом Аль Мактумом Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае Касым-Жомарт Токаев встретился с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере и перспективы дальнейшего развития Международного финансового центра «Астана».
Также рассмотрена возможность активного участия Инвестиционной корпорации Дубая в казахстанской программе приватизации и в деятельности биржи МФЦА.
Касым-Жомарт Токаев сообщил Мухаммеду аш-Шайбани о готовности государственных структур создать благоприятные условия для инвесторов в случае их заинтересованности в инвестировании и приобретении активов в Казахстане.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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