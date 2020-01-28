Президент РК пригласил инвесткорпорацию Дубая участвовать в программе приватизации

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ -Глава государства встретился с исполнительным директором Инвестиционной корпорации Дубая Мухаммедом аш-Шайбани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере и перспективы дальнейшего развития Международного финансового центра «Астана».

Также рассмотрена возможность активного участия Инвестиционной корпорации Дубая в казахстанской программе приватизации и в деятельности биржи МФЦА.

Касым-Жомарт Токаев сообщил Мухаммеду аш-Шайбани о готовности государственных структур создать благоприятные условия для инвесторов в случае их заинтересованности в инвестировании и приобретении активов в Казахстане.